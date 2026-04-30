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Gran expectativa por el arribo de Boca a la Madre de Ciudades para enfrentar a Central Córdoba

El Xeneize llega este viernes por la tarde a la provincia y quedará concentrado en el centro de la ciudad a la espera del partido ante el Ferro.

Hoy 06:42
Boca Santiago

La visita de Boca Juniors a Santiago del Estero ya tiene hoja de ruta definida. El plantel realizará este viernes su último entrenamiento por la mañana en Buenos Aires y luego viajará rumbo al norte del país para afrontar el compromiso ante Central Córdoba.

La delegación xeneize partirá a las 14.00 y tiene previsto arribar a la provincia cerca de las 16.15. Una vez en la ciudad, el equipo se alojará en un hotel céntrico sobre calle Alem, donde quedará concentrado a la espera del partido.

El encuentro se disputará el sábado 2 de mayo desde las 16.15 en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Se espera un gran marco de público, con entradas agotadas para neutrales y una fuerte expectativa por la presencia del conjunto de la Ribera.

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