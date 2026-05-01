Tucumán avanza hacia juicio por homicidio agravado de Lucía Jerez

El Ministerio Fiscal de Tucumán avanza hacia el juicio oral contra Diego Vila, acusado de homicidio agravado por el asesinato de Lucía Vanesa Jerez en 2014.

Hoy 01:12

El pasado jueves 30 de abril, se llevó a cabo una audiencia crucial en el caso de Diego Maximiliano Vila, conocido como “El Elegido”, acusado de homicidio agravado por el asesinato de Lucía Vanesa Jerez en diciembre de 2014, en el barrio ATE de la capital tucumana.

La Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, solicitó una prórroga de dos meses para la prisión preventiva de Vila, quien fue capturado el 31 de octubre del año pasado tras haber estado prófugo durante 11 años.

La detención de Vila fue posible gracias a un exhaustivo trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que logró localizar al imputado en la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, María José Agüero, argumentó que “la prisión preventiva es la única medida que puede sujetar al imputado al proceso”, enfatizando la necesidad de mantener a Vila detenido mientras se avanza hacia el juicio.

Agüero también indicó que ya se está elaborando un proyecto de requerimiento de apertura a juicio, que se espera esté listo en un plazo razonable, permitiendo la fijación de la audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba.

La jueza a cargo del caso accedió a la solicitud del Ministerio Fiscal, ordenando que el acusado continúe en detención hasta que se realice el debate oral.

Según la acusación, el 4 de diciembre de 2014, alrededor de las 22:15 horas, Vila y dos cómplices estaban discutiendo en la vereda de una vivienda. Lucía Jerez, al pedirles que se retiraran, fue blanco de insultos y, en un acto deliberado, Vila disparó, hiriéndola mortalmente en el abdomen.