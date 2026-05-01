Clausuran el boliche Mao Mao en Salta por incumplimientos de seguridad

El boliche Mao Mao fue clausurado nuevamente por incumplimientos en habilitación y condiciones de seguridad según las normativas vigentes.

Hoy 01:22

En enero, se llevó a cabo una inspección exhaustiva en el boliche Mao Mao, donde se identificó un espacio al aire libre que, de acuerdo a la normativa vigente, no puede ser habilitado.

Además, se encontraron imperfecciones en el suelo y partes del techo que carecían de cielo raso, así como nuevas barras sin las bachas correspondientes, lo que representa un riesgo considerable para los asistentes.

También se observaron diversas falencias en materia de seguridad en una de las puertas de emergencia, lo que pone en peligro la integridad de los clientes en situaciones críticas.

Ante la ausencia de regularización, el juzgado de turno emitió, en febrero, una orden de clausura del local, aunque el propietario presentó un descargo que le permitió obtener un plazo extraordinario para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades.

No obstante, el 24 de abril se realizó una nueva inspección de seguimiento que reveló que el establecimiento no había cumplido con las condiciones requeridas para su funcionamiento.

Como resultado, se determinó que la clausura del local se mantendrá vigente hasta que se obtenga la habilitación correspondiente y se garanticen las condiciones de seguridad necesarias.