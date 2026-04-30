Adorni volverá a brindar una conferencia en la Casa Rosada este lunes y reabrirá la sala de prensa

Será su regreso a la sala de periodistas tras más de 40 días sin exposiciones públicas de este tipo.

Hoy 20:56

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar una conferencia de prensa en la Casa Rosada este lunes a las 11, en lo que será su regreso a la sala de periodistas tras más de 40 días sin exposiciones públicas de este tipo.

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La reaparición se da luego de su reciente informe de gestión en la Cámara de Diputados y en un contexto donde el Gobierno decidió reabrir la sala de prensa, que permanecía cerrada durante una semana por un episodio que fue calificado oficialmente como “preventivo por espionaje ilegal”.

Según explicaron fuentes de Balcarce 50, antes de habilitar nuevamente el acceso se llevó adelante una revisión integral de los sistemas de seguridad, que incluyó controles sobre equipos de vigilancia, dispositivos de comunicación y otros mecanismos internos.

“Se revisó todo lo necesario para garantizar la seguridad del Presidente”, señalaron desde el entorno oficial, en referencia a las medidas adoptadas tras el incidente que motivó la clausura del espacio.

La decisión de reabrir la sala coincide con el retorno de Adorni al contacto directo con la prensa, en un escenario donde su figura viene teniendo fuerte exposición pública en las últimas semanas.

Se espera que en la conferencia el funcionario aborde tanto temas de gestión como las consultas vinculadas a la coyuntura política, en una instancia que marcará la reactivación del vínculo entre el Gobierno y los medios en la Casa Rosada.