El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 15 de junio: se espera una jornada fría y mayormente nublada

La semana comenzará con temperaturas bajas y abundante nubosidad. No se esperan lluvias y el martes se mantendrán condiciones similares, aunque con una máxima algo más elevada.

Hoy 01:49

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 15 de junio se presentará con tiempo estable en Santiago del Estero, aunque con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado.

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La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzaría los 18°C. Además, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias.

Durante la madrugada el cielo permanecerá nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche se prevé nubosidad variable, con predominio de condiciones mayormente nubladas. Los vientos soplarán desde el sector norte y noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Para el martes, el organismo anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, manteniéndose el ambiente fresco durante las primeras horas y agradable por la tarde.