Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 8º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 15 de junio: se espera una jornada fría y mayormente nublada

La semana comenzará con temperaturas bajas y abundante nubosidad. No se esperan lluvias y el martes se mantendrán condiciones similares, aunque con una máxima algo más elevada.

Hoy 01:49

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 15 de junio se presentará con tiempo estable en Santiago del Estero, aunque con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y cielo mayormente nublado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzaría los 18°C. Además, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias.

Durante la madrugada el cielo permanecerá nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche se prevé nubosidad variable, con predominio de condiciones mayormente nubladas. Los vientos soplarán desde el sector norte y noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Para el martes, el organismo anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, manteniéndose el ambiente fresco durante las primeras horas y agradable por la tarde.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Suecia comenzó su participación en el Mundial 2026 con una goleada ante Túnez
  2. 2. Cómo atenderá el comercio santiagueño durante los feriados del 15 y 20 de junio
  3. 3. Milo J pasó por Santiago del Estero y una reunión con artistas locales despertó curiosidad
  4. 4. Un joven sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacado con un machete
  5. 5. Murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT