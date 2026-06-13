Suecia comenzó su participación en el Mundial 2026 con una goleada ante Túnez

En el Estadio Monterrey, fue contundente victoria para los suecos por 5 a 1, por la primera fecha del Grupo F.

Hoy 01:04

El cierre del primer fin de semana del Mundial 2026 estuvo a la altura de las expectativas. En un partido vibrante, lleno de emociones, golazos y buen fútbol, Suecia aplastó por 5 a 1 a Túnez y se quedó con una victoria clave que lo depositó en la cima del Grupo F.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto europeo afrontó el encuentro con la madurez de un equipo que sabe aprovechar cada oportunidad en una Copa del Mundo. Le cedió la iniciativa a su rival, se mostró sólido en defensa y apostó por los espacios que dejaba Túnez cuando avanzaba. La estrategia funcionó a la perfección y los suecos golpearon con una contundencia demoledora.

El primer tanto llegó por intermedio de Ayari, quien castigó una mala salida del arquero Chamakh con un preciso remate de media distancia. Poco después apareció Alexander Isak, que aprovechó otra desatención defensiva para avanzar con libertad y sacar un disparo que volvió a sorprender al guardameta africano. En pocos minutos, Suecia transformó dos errores rivales en una ventaja de dos goles.

Antes del descanso, Túnez logró descontar y alimentó la ilusión de una reacción para la segunda mitad. Sin embargo, el equipo africano nunca consiguió sostener ese impulso y terminó cediendo terreno ante un rival cada vez más cómodo y confiado.

En el complemento, el dominio sueco fue absoluto. Con inteligencia para manejar los tiempos y precisión para atacar, los europeos ampliaron rápidamente la diferencia. Viktor Gyökeres marcó el 3 a 1, mientras que Mattias Svanberg anotó el cuarto tanto para sentenciar prácticamente el encuentro.

La goleada se completó con una nueva aparición de Ayari, quien firmó su doblete personal y estableció el definitivo 5 a 1. El delantero fue una de las grandes figuras de la noche y coronó una actuación sobresaliente de un equipo que mostró eficacia, orden y jerarquía.

Además del gran espectáculo futbolístico, el encuentro contó con una destacada labor del árbitro argentino Yael Falcón Pérez, quien condujo las acciones con solvencia y sin inconvenientes en un partido que no presentó mayores polémicas.

Con este resultado, Suecia sumó tres puntos fundamentales y aprovechó el empate entre Países Bajos y Japón para quedar como único líder del Grupo F. Un inicio ideal para los escandinavos, que dejaron una muy buena imagen y se ilusionan con avanzar a los octavos de final.