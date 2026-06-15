Ocho personas condenadas por narcotráfico en Villa San Antonio

Ocho individuos fueron condenados en Villa San Antonio por narcotráfico tras un operativo que reveló intercambios de dinero y la venta de drogas en la zona.

Hoy 01:27

En un reciente fallo judicial, ocho personas vinculadas a la banda conocida como "El Zaire" han sido condenadas por actividades de narcotráfico en Villa San Antonio, una zona marcada por la venta de estupefacientes.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la comercialización constante de drogas en el pasaje Los Infernales.

Los condenados, entre ellos Ismael Ramón Avendaño y Facundo José Nicanor Chaile, recibieron penas de hasta cuatro años de prisión tras un juicio abreviado, donde admitieron su responsabilidad en la venta de drogas.

El caso fue presentado por el fiscal penal Leandro Flores, quien destacó la importancia del acuerdo entre las partes en el juicio, lo que facilitó la condena de los acusados.

Las investigaciones incluyeron análisis de redes sociales y testimonios de vecinos, lo que ayudó a identificar a los integrantes de la banda y a entender su dínamica operativa.

El operativo culminó el 13 de agosto con el allanamiento de seis viviendas, donde se encontraron más de 500 dosis de cocaína, marihuana, municiones y otros elementos que evidencian la actividad delictiva.

Esta situación en Villa San Antonio refleja una problemática de narcomenudeo y consumo de drogas, que afecta a la comunidad desde hace décadas, con relatos vecinales que confirman la presencia constante de conflictos y violencia en el área.