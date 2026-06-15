Joven es buscado tras agredir y amenazar a su pareja en Alto Comedero

Un joven de 26 años es intensamente buscado tras agredir y amenazar a su pareja en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, usando un arma blanca y dejando a la víctima encerrada.

Hoy 02:26

Un joven de 26 años es objeto de una intensa búsqueda tras agredir físicamente a su pareja en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Los hechos ocurrieron hace pocos días, cuando se desató una acalorada discusión en un domicilio de la 6° etapa del sector Tupac Amaru.

Según informaron fuentes cercanas al caso, el agresor exigió a su pareja, de 22 años, que le entregara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa de la joven, el agresor adoptó un comportamiento más violento.

El individuo intentó robar una motocicleta perteneciente a la madre de la víctima, lo que desencadenó un forcejeo entre ambos. Durante esta confrontación, el joven logró reducir a la víctima a golpes y la encerró en el inmueble antes de retirarse.

Sin embargo, pocos minutos después, el agresor regresó al domicilio, donde volvió a golpear a la joven y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajo su teléfono celular. El agresor le advirtió que era para que no alertara a las autoridades.

Después de ser liberada, la víctima fue asistida por sus familiares y se dirigió a la Seccional 33° de la policía, donde relató el violento episodio y presentó una denuncia formal.

La víctima expresó su temor por su vida, mencionando que ha sido objeto de agresiones físicas constantes por parte del inculpado, lo que la llevó a solicitar medidas de protección.

Las autoridades competentes han remitido las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha solicitado al Juzgado de Violencia de Género la detención inmediata del agresor. Las investigaciones continuarán bajo la supervisión de la Seccional 33° por instrucciones del representante fiscal.