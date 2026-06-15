Detienen a mujer por el asesinato de su hija en Tres Isletas, Chaco

Una mujer de 60 años fue detenida en Tres Isletas, Chaco, acusada de asesinar a su hija, Pamela Magalí Gauna, de 28 años, en un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad.

Hoy 03:23

En un trágico suceso, una mujer de 60 años fue detenida en la provincia de Chaco, acusada del homicidio de su hija, Pamela Magalí Gauna, de tan solo 28 años. El crimen ocurrió en el barrio Grisetti de la localidad de Tres Isletas.

La investigación se inició alrededor de las 21.30 del sábado, cuando un hombre se presentó en la comisaría local y denunció que su hermana le había confesado haber asesinado a su hija en su hogar.

Tras recibir el reporte, una comisión policial se trasladó al domicilio indicado, donde encontraron a la joven sin signos vitales. Durante la investigación, la madre de la víctima, Irma Gladis Pérez, se presentó voluntariamente en la comisaría.

La mujer quedó demorada y fue puesta a disposición de la Justicia mientras se realizaban las primeras indagaciones para esclarecer los hechos. En la escena del crimen, el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, supervisó a los peritos y equipos especializados que realizaron las labores pertinentes.

Durante la inspección, se halló un cuchillo tipo carnicero con manchas compatibles con sangre, así como celulares, prendas de vestir y ropa de cama, que serán sometidos a pericias y se incorporarán al expediente judicial.

Por orden de la Fiscalía, la sospechosa fue notificada de su aprehensión en una causa por homicidio y permanece en la comisaría local. Los investigadores están trabajando para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico crimen.

La comunidad ha expresado su dolor a través de redes sociales, con amigos y familiares de Gauna compartiendo emotivos mensajes. Uno de ellos decía: “Descansa en paz, Pamelita”, mientras que la Iglesia de Dios Pradier 810 también ofreció sus condolencias. La comunidad educativa de la EET N°20 se unió al duelo, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.