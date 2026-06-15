Allanamientos en Tucumán descubren venta de drogas tras amenazas

Efectivos de la Comisaría Seccional Once realizaron cinco allanamientos en Tucumán, revelando una operación de venta de drogas tras una investigación por amenazas agravadas.

Hoy 01:21

Efectivos de la Comisaría Seccional Once llevaron a cabo cinco allanamientos en Tucumán en el marco de una investigación por amenazas agravadas. Durante estas operaciones, se descubrió que en una de las viviendas se estaba llevando a cabo un kiosco de venta de estupefacientes, lo que llevó a la detención de una pareja.

En relación con el delito de amenazas, las autoridades secuestraron vestimenta del acusado que había utilizado al momento de cometer el hecho. Asimismo, en el allanamiento relacionado con la venta de drogas, se incautaron múltiples elementos, incluyendo una bolsa con picadura de marihuana, envoltorios de la misma sustancia, recortes para fraccionar la droga, una balanza de precisión, y dinero en efectivo.

La investigación por amenazas se inició el 8 de junio cuando la víctima presentó su denuncia en la comisaría. Según su relato, había solicitado un vehículo mediante una aplicación y, al comunicarse con el chofer, le informó que no contaba con el dinero para el pago, lo que provocó una reacción violenta por parte del conductor.

Ante la situación, el jefe de la comisaría designó un equipo investigativo para resolver el caso. Se identificó al chofer y se solicitaron medidas judiciales, resultando en cinco irrupciones, de las cuales cuatro ofrecieron resultados positivos.

Las autoridades encontraron evidencia que permitió avanzar en la investigación inicial y también hallaron drogas, lo que dio pie a una nueva línea de investigación por parte de la fiscalía correspondiente.

Los resultados de estas operaciones fueron comunicados al órgano judicial competente, que avaló los procedimientos realizados, quedando a disposición de la Justicia tanto los elementos secuestrados como las personas detenidas.