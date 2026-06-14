Un joven sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacado con un machete

El violento episodio ocurrió en una vivienda del barrio Tradición. El agresor escapó tras el ataque y es intensamente buscado por la Policía.

Hoy 23:33

Un joven resultó gravemente herido durante la tarde de este domingo luego de ser atacado con un machete por un sujeto que irrumpió en una vivienda del barrio Tradición. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió profundas lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

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Según fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 16 en un domicilio ubicado sobre calle Wofcy, hasta donde se dirigió personal de la Departamental N°13 tras recibir una alerta emitida por la sala de monitoreo sobre una violenta gresca en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la madre del joven lesionado, quien relató que el agresor, identificado por su apellido Caballero y conocido con el alias de "Cata", ingresó a la propiedad y atacó a su hijo utilizando un arma blanca tipo machete.

De acuerdo con el relato de la mujer, el atacante arremetió contra el joven sin mediar demasiadas palabras, provocándole dos profundas heridas cortantes en el rostro. Debido a la gravedad de las lesiones y la importante pérdida de sangre, los familiares decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular al Hospital Zonal de Añatuya.

Mientras la víctima recibía atención médica, personal policial inició un operativo para localizar al agresor, quien logró darse a la fuga tras el ataque. Los investigadores buscan determinar además qué motivó el violento episodio y si existían conflictos previos entre ambas partes.

La causa quedó a cargo de la Comisaría Comunitaria N°41, que trabaja bajo las directivas de la Justicia para esclarecer el hecho y concretar la aprehensión del sospechoso.