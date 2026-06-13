En vivo: Suecia y Túnez debutan en un duelo clave para acomodarse en el Grupo F del Mundial

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|1
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
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Ambos seleccionados llegan con dudas tras una floja preparación y buscarán empezar con el pie derecho este domingo desde las 23 en el Estadio Monterrey.
Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo desde las 23, en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
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