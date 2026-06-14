Ricardo Arjona disfruta de la belleza de la Patagonia en su gira

Ricardo Arjona, reconocido cantante guatemalteco, ha aprovechado su gira por Argentina para explorar los impresionantes paisajes de la Patagonia y compartir su experiencia con sus seguidores.

14/06/2026

Ricardo Arjona se encuentra viviendo un verdadero romance con Argentina, donde no solo ha ofrecido una extensa serie de conciertos, sino que también ha aprovechado para realizar turismo en la Patagonia.

Durante su estancia en el país, el artista tuvo la oportunidad de encontrarse con la Mona Jiménez, invitar a Eugenia Quevedo a cantar, y disfrutar de momentos especiales con sus fanáticos de toda la vida.

Uno de los puntos más destacados de su viaje fue su visita a Calafate, un destino turístico emblemático de Argentina, donde pudo admirar los imponentes paisajes del Glaciar Perito Moreno. Arjona navegó en barco por sus alrededores, realizó caminatas, incluyendo el trekking sobre el glaciar, y se deleitó con la belleza del sur argentino.

En sus redes sociales, el cantante expresó: “El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño” junto a una serie de fotos y videos que reflejan lo mejor de su experiencia en la Patagonia.

Los comentarios de sus seguidores fueron abundantes, destacando frases como “Qué linda te queda Argentina” y “Nos dio mil shows y nos publicita el país”, lo que demuestra el impacto positivo que su visita ha tenido en la promoción del turismo argentino.

Ricardo Arjona sigue siendo un fenómeno en Argentina, donde ha agotado 18 funciones en el Arena de Buenos Aires y ha sumado dos nuevas fechas para agradecer a su público. Los próximos shows se llevarán a cabo el 7 y 9 de julio en Villa Crespo, donde ya ha logrado cautivar a miles de personas.

Su espectáculo “Lo Que El Seco No Dijo” es una experiencia emocional que abarca cuatro décadas de carrera, ofreciendo clásicos como “Te Conozco”, “Minutos” y “Acompáñame a estar solo”, combinando nostalgia con una producción visual impactante.

Esta gira representa la apuesta más ambiciosa de Arjona, con una escenografía diseñada especialmente para el tour y un despliegue técnico de primer nivel, convirtiendo cada presentación en una experiencia sensorial única.