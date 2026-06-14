Rusia bombardeó nuevamente Ucrania y mató a cinco rescatistas en Kharkiv

Las víctimas trabajaban en la ciudad de Kharkiv tras un primer bombardeo cuando un segundo ataque impactó en el mismo lugar. Las autoridades ucranianas denunciaron que se trató de una táctica utilizada para atacar deliberadamente a los equipos de emergencia.

Hoy 23:57

Cinco rescatistas murieron y otros cinco resultaron heridos en la ciudad ucraniana de Kharkiv, luego de que un segundo ataque ruso impactara en el mismo sector donde trabajaban para extinguir un incendio provocado por un bombardeo previo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, las víctimas pertenecían al Servicio Estatal de Emergencias y se encontraban desplegadas en la zona cuando fueron alcanzadas por un nuevo proyectil. El funcionario confirmó la muerte de los cinco trabajadores y detalló que otros integrantes del operativo sufrieron lesiones de diversa consideración.

Las autoridades ucranianas sostienen que el episodio responde a una táctica conocida como "doble golpe", que consiste en atacar nuevamente un objetivo pocos minutos después del primer impacto, cuando bomberos, policías y personal médico ya se encuentran trabajando en el lugar.

Kharkiv, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Rusia, es una de las ciudades más castigadas desde el inicio de la invasión a gran escala. Con una población que superaba el millón y medio de habitantes antes de la guerra, la región ha sido escenario constante de ataques con misiles, drones y artillería.

De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio del Interior ucraniano, desde comienzos de 2026 se registraron cientos de ataques sobre la región. Como consecuencia, más de 500 rescatistas y decenas de vehículos de emergencia permanecen en estado de alerta permanente para responder ante nuevos bombardeos.

Las autoridades recordaron además que este tipo de maniobras ya habían sido denunciadas en años anteriores. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en abril de 2024, cuando un ataque similar provocó la muerte de tres bomberos que acudían a sofocar incendios generados por drones en la misma ciudad.

La ONU, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, advirtió en distintas oportunidades sobre este patrón de ataques y lo calificó como una práctica especialmente preocupante. El organismo sostuvo que el derecho internacional humanitario protege de manera explícita a los trabajadores de emergencia que operan en zonas de conflicto.

Por su parte, el Kremlin rechaza las acusaciones y sostiene que sus fuerzas no atacan deliberadamente a civiles ni a personal de rescate. Sin embargo, las autoridades ucranianas y organismos internacionales afirman que existen numerosos registros que documentan este tipo de acciones desde el inicio de la guerra.

La muerte de los cinco rescatistas se produjo en medio de una nueva escalada de ataques sobre distintos puntos de Ucrania, mientras continúan los combates y las tensiones en el frente oriental del conflicto iniciado en febrero de 2022.