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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cambian la fecha de su boda

La pareja formada por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha cambiado la fecha de su boda, generando un conflicto con la organizadora del evento y otra clienta afectada.

14/06/2026

Recientemente, se ha revelado que el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no transcurre sin inconvenientes. Según el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, una decisión de la pareja ha provocado un conflicto significativo con la organizadora del evento y otra novia que también había contratado sus servicios.

Ochoa explicó que la organizadora, Bárbara Diez, solicitó a una segunda clienta que cambiara la fecha de su boda debido a que Tini Stoessel decidió adelantar la suya. Esta solicitud ha desencadenado un profundo enojo en la novia afectada, quien no comprende la preferencia de la organizadora hacia la celebridad.

La planificación inicial contemplaba que Tini y Rodrigo se casaran el 26 de diciembre, pero la pareja optó por mover la fecha al 19 de diciembre. Según Ochoa, la wedding planner priorizó a Stoessel, lo que ha generado un descontento notable entre sus otros clientes.

El panelista indicó que la decisión de cambiar la fecha no fue solicitada por Tini, sino que fue una resolución de la organizadora, quien se habría comprometido a asistir al casamiento de la artista con su mejor equipo.

La novia que se siente perjudicada ha expresado su deseo de obtener respuestas concretas de Bárbara Diez. En caso de que la organizadora no pueda asistir, exige que la persona a cargo cumpla con todas las responsabilidades acordadas para su evento.

De no recibir la atención adecuada, la novia afectada ha manifestado su intención de cancelar los servicios contratados. Este tipo de conflictos subraya la importancia de una comunicación clara y la gestión adecuada de las expectativas en la planificación de eventos.

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