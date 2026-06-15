Santa Fe celebra el Día del Brigadier con actividades culturales y recreativas

Este lunes, Santa Fe celebrará el Día del Brigadier con actos protocolares, espectáculos culturales y actividades recreativas en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad para honrar a Estanislao López.

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La ciudad de Santa Fe se apresta a conmemorar el Día del Brigadier este lunes con una serie de actividades diseñadas por el Gobierno provincial, que marcan el 188° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Brigadier General Estanislao López.

Las actividades comenzarán a las 15 horas y se llevarán a cabo de manera gratuita en puntos históricos de la capital provincial, como la Plaza 25 de Mayo, la Casa de Gobierno, la Casa del Brigadier y el Convento de San Francisco.

Este evento busca fusionar un homenaje institucional con una jornada accesible para vecinos y turistas, ofreciendo opciones culturales, recreativas y gastronómicas para disfrutar en familia.

La programación iniciará con la tradicional colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, donde reposan los restos del gobernador santafesino, un destacado referente del federalismo argentino.

Posteriormente, a las 15.30, se llevará a cabo el acto oficial en la Casa del Brigadier, situada en la avenida General López, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Simultáneamente, entre las 15 y las 18.30, la Plaza 25 de Mayo albergará diversas actividades abiertas al público, incluyendo una feria de emprendedores, degustaciones de meriendas tradicionales y espectáculos como El Circo del Litoral y la Kermés del Brigadier.

La celebración también permitirá a los asistentes recorrer espacios emblemáticos del patrimonio provincial. Entre las 15.30 y las 18.30, la Casa de Gobierno ofrecerá visitas guiadas, incluyendo el despacho del gobernador y narraciones sobre la figura de Estanislao López.