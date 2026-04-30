Pampita y Martín Pepa enfrentan rumores de crisis en su relación

Los rumores de separación entre Pampita y Martín Pepa se intensifican, generando preocupación entre sus seguidores.

Hoy 23:27

La vida amorosa de Carolina "Pampita" Ardohain vuelve a ser objeto de atención mediática debido a rumores de crisis en su relación con el polista Martín Pepa. Estas especulaciones surgen tras la difusión de información que sugiere un posible distanciamiento entre ambos.

Recientemente, una periodista de espectáculos afirmó: "Me dicen que es de hace unos días", refiriéndose a la situación actual de la pareja. Esta declaración ha alimentado las conjeturas sobre el futuro de su relación.

La panelista de Intrusos, Paula Varela, fue quien inició los rumores, indicando que Martín Pepa se encuentra de viaje, mientras que Pampita tiene un compromiso próximo. Esta situación geográfica podría estar contribuyendo a un distanciamiento más evidente.

La comunidad de seguidores de Pampita está atenta a cualquier indicio que pueda confirmar estos rumores, especialmente en redes sociales, donde suelen compartir su vida juntos. Hasta el momento, ambos han optado por no hacer comentarios al respecto.

El polista argentino y empresario, conocido por su vinculación con la tecnología en la cría de caballos, ha mantenido una relación pública con Pampita desde su separación de Roberto García Moritán. La pareja ha sido vista en múltiples eventos y actividades deportivas, lo que hace que la noticia de su posible separación sea aún más impactante.

Ambos se conocen desde la adolescencia y comparten un círculo social, aunque la distancia se ha convertido en un factor significativo, ya que Martín reside en Estados Unidos y se dedica al polo de alto hándicap. Este contexto añade una capa de complejidad a la situación actual de la pareja.