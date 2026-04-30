Franco Colapinto vuelve a la acción con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Tras el parate en el calendario, el argentino afronta la sexta fecha en Estados Unidos con el objetivo de mejorar su rendimiento y sumar protagonismo.

Hoy 06:36

La Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, en Miami Gardens, Florida. La sexta fecha de la temporada 2026 llega tras las suspensiones de Bahréin y Arabia Saudita, y contará con el atractivo formato sprint, que concentra toda la acción en tres días.

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En este contexto, Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en su primera temporada como titular desde el inicio del campeonato. El piloto de Alpine comparte equipo nuevamente con Pierre Gasly, pero con la expectativa de dar un salto de calidad respecto al 2025.

El argentino viene de un flojo resultado en Japón, donde finalizó 16°, lejos del rendimiento de su compañero, que logró sumar puntos. Por eso, el objetivo en Miami será claro: mejorar el ritmo y acercarse a la zona de puntos en un fin de semana que no da margen de error.

Colapinto ya se encuentra en Estados Unidos luego del multitudinario road show que protagonizó en Buenos Aires, donde recibió el cariño del público. “Todavía no puedo creer lo especial que fue manejar un Fórmula 1 en casa, pero ahora mi enfoque está puesto en Miami”, aseguró en declaraciones oficiales del equipo.

Cronograma del GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

13:30: Práctica 1

17:30: Clasificación sprint

Sábado 2 de mayo

13:00: Carrera sprint

17:00: Clasificación

Domingo 3 de mayo

17:00: Carrera

El campeonato tiene como protagonistas a los pilotos de Mercedes, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli dominando las primeras fechas. En ese escenario, Colapinto buscará dar el golpe y empezar a meterse en la conversación en una temporada que recién comienza a tomar forma.