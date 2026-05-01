El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 1º de mayo de 2026: máxima cercana a 27ºC

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, según informó el SMN.

Hoy 01:25

El feriado por el Día del Trabajador llega con condiciones estables en la capital santiagueña. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este viernes 1 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias.

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Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará algo cubierto, con temperaturas que rondarán entre los 15 y 16 grados. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta una máxima cercana a los 27°C, en un contexto de nubosidad variable y ambiente templado a cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, rotando del noreste al sur hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la jornada.

Para la noche, las condiciones seguirán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a unos 23°C.

De esta manera, el inicio del fin de semana largo estará marcado por tiempo estable y agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque con presencia de nubosidad a lo largo del día.