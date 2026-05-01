El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 1º de mayo de 2026: máxima cercana a 27ºC

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, según informó el SMN.
El feriado por el Día del Trabajador llega con condiciones estables en la capital santiagueña. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este viernes 1 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias.
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Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará algo cubierto, con temperaturas que rondarán entre los 15 y 16 grados. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta una máxima cercana a los 27°C, en un contexto de nubosidad variable y ambiente templado a cálido.
En cuanto al viento, se prevé que sople leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, rotando del noreste al sur hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante toda la jornada.
Para la noche, las condiciones seguirán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a unos 23°C.
De esta manera, el inicio del fin de semana largo estará marcado por tiempo estable y agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque con presencia de nubosidad a lo largo del día.