Investigan el abuso de una niña de 3 años por parte de una vecina menor de edad

La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas tras la denuncia.

Hoy 06:27

Una alarmante investigación inició la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de Capital tras una denuncia realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 5 por una mujer que dejó al descubierto un gravísimo caso de abuso sexual infantil.

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El aberrante hecho se conoció durante el fin de semana cuando la mujer se presentó en la mencionada dependencia y contó que su hija de 3 años presentaba lesiones compatibles con un ultraje sexual.

Al respecto la mujer explicó que alrededor de las 21:30 mientras se encontraba en su inmueble su hija le pidió que le cambiara el panal. Durante dicha acción, advirtió una lesión cortante en la zona vaginal de la pequeña, lo que encendió las alarmas y comenzó a interrogar a la menor sobre el origen de la herida.

La mujer explicó que recibió una confusa respuesta por parte de la menor que apuntaba a un presunto golpe mientras jugaba con otras niñas. Ante la gravedad de la herida, ésta decidió llevar a la niña al Cepsi para recibir atención médica especializada de urgencia.

En el nosocomio, la pequeña fue examinada por la médica de guardia quien tras una minuciosa revisión en la zona afectada informó que la herida que tenía bajo ningún punto de vista era compatible con traumatismos o golpes accidentales, sino que presentaba claros signos clínicos de haber sido provocada por una agresión de índole sexual, solicitando la inmediata derivación de la víctima hacia el gabinete psicológico de la institución.

La situación sumó elementos de extrema gravedad y precisión cuando al volver del Cepsi, la niña realizó espontáneamente revelaciones. Allí la víctima le manifestó a una prima que otra niña —residente a pocos metros de su casa— le habría "metido un palito" en la región lesionada.

Al día siguiente la menor volvió a visibilizar la agresión al solicitar a su padre de forma desesperada volver al nosocomio expresando "quiero ir al doctor", para luego confesar explícitamente ante sus progenitores el acceso sufrido mediante la introducción de un objeto extraño.

Al ser entrevistada por sus progenitores la menor sindicó a una niña —de aproximadamente 7 años— quien residente en el frente de su domicilio como la autora del ataque.

La madre de la víctima inmediatamente se presentó en la casa de la acusada y al entrevistarse con la vecina ésta negó ser la autora del ataque y apuntó directamente hacia otra vecina. Todas habrían estado jugando juntas, el día del hecho.

La Fiscalía, al saber del grave episodio ordenó que secuestren la historia clínica, que entreviste a la médica que asistió a la pequeña y realicen un relevamiento vecina. Próximamente la víctima podría ser interrogada en Cámara Gesell.