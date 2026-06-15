España implementa un visado de 12 meses para búsqueda laboral de extranjeros

España ha introducido un visado de 12 meses para extranjeros que buscan oportunidades laborales, según el nuevo Reglamento de Extranjería, facilitando así el acceso al mercado laboral español.

Hoy 07:01

España ha implementado un visado de 12 meses para aquellos extranjeros interesados en buscar oportunidades laborales en el país, según lo establecido en el nuevo Reglamento de Extranjería. Esta medida busca ampliar el tiempo disponible para que ciertos perfiles puedan trasladarse y encontrar un trabajo acorde a sus capacidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este cambio fue incluido en el Real Decreto 1155/2024, que aprobó el nuevo reglamento. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha indicado que el visado para la búsqueda de empleo ha pasado de tres meses a un año, facilitando así que los candidatos puedan explorar más opciones laborales.

La intención detrás de esta normativa es ayudar a que los solicitantes encuentren una oportunidad laboral adecuada a su perfil profesional, al mismo tiempo que las empresas españolas pueden acceder a perfiles que necesitan en sectores específicos.

Es importante señalar que este visado no es un acceso generalizado para todos los extranjeros, sino que está vinculado a circunstancias concretas, como ser hijos o nietos de españoles de origen, además de ocupar perfiles relacionados con sectores y regiones definidas por las autoridades.

La ampliación del visado a 12 meses permite a los candidatos llegar a España, participar en procesos de selección y conectar con oportunidades laborales dentro del marco legal vigente. Este periodo adicional también da más tiempo a las empresas para identificar candidatos adecuados.

El nuevo reglamento contempla dos tipos principales de visados para la búsqueda de empleo: uno para hijos o nietos de españoles de origen y otro relacionado con determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, lo que implica que el gobierno regulará los perfiles laborales necesarios según las demandas del mercado.

Cuando una persona obtiene un contrato durante el periodo del visado, el empleador debe presentar la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo, lo que activa el proceso formal para residir y trabajar legalmente en España, asegurando así una migración organizada y clara.