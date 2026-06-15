La Banda se prepara para un cambio de clima: temperaturas suaves a la vista hoy Lunes 15 de junio de 2026

Los bandeños vivirán un día de temperaturas agradables, con un leve aumento en los próximos días. Se espera un clima mayormente nublado para el inicio de la semana.
El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta hoy con una condición cubierta, marcando una temperatura actual de 9.2 °C, que puede sentirse como 8.3 °C debido a la humedad del 93%. Los bandeños deben prepararse para un inicio de semana fresco.
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A lo largo del día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un máximo de 19.2 °C, mientras que la mínima se registrará en 12.9 °C. Este cambio climático es un alivio luego de días más fríos que han precedido a este lunes.
Para mañana, se anticipa un clima parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre 11.6 °C y 21.7 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un ambiente más cálido y agradable.
El miércoles, las nubes tomarán protagonismo nuevamente, ya que se prevé un día nublado con temperaturas que variarán entre 12.9 °C y 21.8 °C. Esto indica que la semana será un tanto inestable.
En resumen, el clima en La Banda hoy presenta temperaturas frescas, con un pronóstico de mínima de 12.9 °C y máxima de 19.2 °C. Se espera que la semana continúe con temperaturas agradables, aunque con algunas variaciones en la nubosidad.