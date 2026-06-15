La Nueva Zelanda de Tim Payne debuta en el Mundial 2026 ante Irán

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil 1
Ecuador 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Egipto -
15 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La Nueva Zelanda de Tim Payne debuta en el Mundial 2026 ante Irán

Se miden desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G.

Hoy 08:38

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados saben que una victoria en el debut puede resultar determinante en una zona que también integran Bélgica y Egipto.

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El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei llega al estreno mundialista atravesando una situación particular fuera de la cancha. Debido a restricciones logísticas, el seleccionado iraní no podrá establecer su centro de entrenamiento en territorio estadounidense y deberá hospedarse en Tijuana, cruzando la frontera para cada uno de sus compromisos. Más allá de este contratiempo, el equipo asiático arriba en un gran momento futbolístico tras encadenar triunfos en sus amistosos ante Costa Rica, Gambia y Mali.

Por su parte, Nueva Zelanda intentará dejar atrás una preparación con resultados preocupantes. El conjunto oceánico sufrió derrotas frente a Inglaterra y Haití, esta última por un contundente 4-0. Sin embargo, los dirigidos por Darren Bazeley mantienen intacta la ilusión de competir por un lugar en la siguiente instancia y confían en el aporte de jugadores experimentados como Tim Payne para afrontar el desafío.

La probable formación de Irán tendría a Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh y Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi y Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh. En tanto, Nueva Zelanda formaría con Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman y Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell y Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt.

El encuentro contará con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, mientras que el japonés Yusuke Araki estará a cargo del VAR. El partido podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports y marcará el cierre de la jornada para el Grupo G en esta primera fecha del Mundial.

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