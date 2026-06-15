La Nueva Zelanda de Tim Payne debuta en el Mundial 2026 ante Irán

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Se miden desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G.
Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en Los Ángeles Stadium, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos seleccionados saben que una victoria en el debut puede resultar determinante en una zona que también integran Bélgica y Egipto.
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El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei llega al estreno mundialista atravesando una situación particular fuera de la cancha. Debido a restricciones logísticas, el seleccionado iraní no podrá establecer su centro de entrenamiento en territorio estadounidense y deberá hospedarse en Tijuana, cruzando la frontera para cada uno de sus compromisos. Más allá de este contratiempo, el equipo asiático arriba en un gran momento futbolístico tras encadenar triunfos en sus amistosos ante Costa Rica, Gambia y Mali.
Por su parte, Nueva Zelanda intentará dejar atrás una preparación con resultados preocupantes. El conjunto oceánico sufrió derrotas frente a Inglaterra y Haití, esta última por un contundente 4-0. Sin embargo, los dirigidos por Darren Bazeley mantienen intacta la ilusión de competir por un lugar en la siguiente instancia y confían en el aporte de jugadores experimentados como Tim Payne para afrontar el desafío.
La probable formación de Irán tendría a Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh y Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi y Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh. En tanto, Nueva Zelanda formaría con Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman y Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell y Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt.
El encuentro contará con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, mientras que el japonés Yusuke Araki estará a cargo del VAR. El partido podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports y marcará el cierre de la jornada para el Grupo G en esta primera fecha del Mundial.