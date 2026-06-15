“Fuiste esa persona que me sacaba una sonrisa”: la emotiva despedida de un joven barbero a su amigo Agustín Miranda

La muerte del adolescente provocó una ola de mensajes en las redes sociales. Entre ellos, se destacó el homenaje de Lautaro Castaño, un amigo desde la infancia, quien aseguró que fue una de las personas que más lo apoyó en sus proyectos.

Hoy 09:11

La muerte de Agustín Miranda continúa generando muestras de dolor entre familiares, amigos y conocidos. A los mensajes de despedida que inundaron las redes sociales durante las últimas horas se sumó ahora un homenaje cargado de emoción, impulsado por uno de sus amigos más cercanos.

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Se trata de Lautaro Castaño, un joven barbero de 18 años que decidió compartir con Diario Panorama un video dedicado a Agustín, con el objetivo de mostrar quién era más allá de la noticia que conmocionó a la comunidad santiagueña.

“Agustín fue un gran amigo mío, desde la infancia, y desde que empecé a cortar en mi casa, hace seis meses, fue el único que me apoyó en todo. Gracias a él inicié la creación de contenido... siempre me apoyó”, contó Lautaro.

El joven explicó que decidió publicar el material porque conocía uno de los deseos de su amigo: ser conocido.

En las redes sociales, el homenaje estuvo acompañado por un mensaje que rápidamente generó repercusión entre quienes conocían a Agustín.

“Hago este video en memoria de Agustín Miranda, un pibe que me bancó desde que empecé a armar mi barbería y amigo de infancia. Le dedico este video porque una vez me dijo que quería ser conocido en las redes”. Te recomendamos: "Siempre en nuestros corazones": despiden con profundo dolor en las redes sociales a Agustín Miranda

En paralelo, en sus historias de Instagram, Lautaro recordó una de las frases que más lo marcó y que hoy conserva como una enseñanza.

“No puedo creer todavía, amigo. Siempre fuiste esa persona que me sacaba una sonrisa y me motivaba a seguir. Lo que nunca se va a olvidar es algo que me dijiste una vez: ‘Amigo, yo sé que sí vas a poder cumplir tus metas’”.

Y cerró con palabras que reflejan el profundo dolor por la pérdida:

“Descansa en paz, amigo. Yo sé que en el cielo me verás brillar”.

Como parte de ese homenaje, Lautaro y otros amigos también intervinieron una capa de barbería con sus nombres y el de Agustín, acompañados por una frase que resumía el grupo que compartían: “Los pibes de la barbería”.

La despedida se suma a las numerosas expresiones de afecto que se multiplicaron desde que se conoció el fallecimiento del adolescente, recordado por amigos, familiares y compañeros como una persona cercana, querida y siempre dispuesta a acompañar a quienes tenía a su lado.

Mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias de su muerte, quienes compartieron momentos con Agustín eligieron recordarlo a través de las historias, los sueños y los vínculos que dejó en cada uno de ellos.