La novena fecha de la Liga Santiagueña continúa este lunes con dos encuentros

Tras varios partidos disputados durante el fin de semana, la fecha 9 tendrá continuidad hoy con dos compromisos que pueden comenzar a marcar el rumbo de la competencia.

Hoy 09:23

La novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol sigue su curso y este lunes tendrá dos partidos importantes para la tabla de posiciones. Luego de una intensa actividad entre viernes y domingo, los equipos volverán a salir a escena con la intención de sumar puntos clave en una temporada cada vez más competitiva.

La jornada comenzó el pasado viernes con la contundente victoria de Vélez de San Ramón por 5 a 0 sobre Instituto Santiago, resultado que le permitió al conjunto velezano quedarse con tres puntos importantes. El domingo continuó la acción con el empate 1 a 1 entre Independiente de Beltrán y Independiente de Fernández, mientras que Unión de Beltrán derrotó por 1 a 0 a Atlético Forres. Además, Central Argentino y Banfield igualaron 2 a 2, en tanto que Sportivo Fernández superó por 3 a 1 a Defensores de Forres.

La actividad continuará este lunes desde las 16 con dos encuentros en simultáneo. En uno de ellos, Villa Unión recibirá a Sarmiento con presencia exclusiva de público local. A la misma hora, Estudiantes será anfitrión de Güemes, también con asistencia únicamente de simpatizantes locales.

La fecha se cerrará el próximo miércoles 17 de junio con dos compromisos. Desde las 14, Comercio Central Unidos enfrentará a Yanda, mientras que a las 16 se medirán Mitre y Unión Santiago en un encuentro que se disputará a puertas cerradas.

Con varios equipos peleando por los primeros puestos, la continuidad de la fecha promete encuentros atractivos y puntos de gran valor para las aspiraciones de cada uno de los protagonistas del campeonato santiagueño.

Viernes 12 de junio

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

Domingo 14 de junio

Independiente de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández

Unión de Beltrán 1-0 Atlético Forres

Central Argentino 2-2 Banfield

Sportivo Fernández 3-1 Defensores de Forres

Lunes 15 de junio

16.00: Villa Unión vs. Sarmiento (público local)

(público local) 16.00: Estudiantes vs. Güemes (público local)

Miércoles 17 de junio