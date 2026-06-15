Real Madrid golpea el mercado y suma a Marc Cucurella para el ciclo Mourinho

El Merengue confirmó la contratación del lateral, quien llegará procedente de Chelsea una vez finalizado el Mundial 2026. El español firmó un contrato hasta 2032 y se convirtió en uno de los primeros refuerzos de peso para la nueva etapa.

Hoy 11:00

Real Madrid volvió a ser protagonista en el mercado de pases europeo al anunciar oficialmente la incorporación de Marc Cucurella, uno de los laterales izquierdos más destacados del fútbol europeo. Mientras el defensor se encuentra concentrado con la Selección de España para disputar el Mundial 2026, la entidad presidida por Florentino Pérez confirmó que el futbolista se sumará al club una vez concluida la competencia.

La institución madrileña informó que alcanzó un acuerdo con Chelsea para concretar el traspaso del jugador de 27 años. Además, detalló que el nuevo vínculo se extenderá hasta el 30 de junio de 2032, una muestra de la confianza que la dirigencia deposita en el defensor para convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo.

La llegada de Cucurella representa uno de los primeros movimientos fuertes de la nueva era comandada por José Mourinho, quien regresó al banco merengue con la misión de devolver al equipo al primer plano internacional. Tras dos temporadas sin títulos de gran relevancia, la dirigencia comenzó a reforzar sectores considerados prioritarios y el lateral izquierdo aparecía entre las necesidades más urgentes.

Formado en las divisiones inferiores de Barcelona, el defensor construyó una sólida carrera en el fútbol español antes de consolidarse en la Premier League. Tras destacarse en Getafe, dio el salto a Brighton, donde mostró un gran nivel que le permitió ser transferido a Chelsea en 2022.

Durante su etapa en el conjunto londinense disputó 166 encuentros oficiales, marcó nueve goles y entregó doce asistencias. Además, fue parte de los planteles que conquistaron la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025, sumando experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Aunque ninguno de los clubes reveló los detalles económicos de la operación, distintos medios europeos señalan que el traspaso se habría cerrado en una cifra cercana a los 63 millones de dólares. De confirmarse, sería una de las inversiones más importantes del mercado para reforzar la defensa madridista.

Lejos de detenerse con esta incorporación, el Real Madrid continúa trabajando en nuevas negociaciones. Entre los futbolistas que aparecen en la órbita del club figuran Ibrahima Konaté, actualmente en Liverpool, además de Bernardo Silva y Denzel Dumfries. También trascendió que la entidad realizó una importante oferta por Julián Álvarez, aunque Atlético de Madrid rechazó la propuesta.

Con la llegada de Marc Cucurella, el conjunto blanco suma jerarquía y experiencia internacional a una plantilla que buscará volver a pelear por todos los títulos bajo la conducción de José Mourinho.