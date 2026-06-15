Gaethje le quitó el invicto a Topuria en un combate brutal

La Casa Blanca de Washington fue testigo del final del invicto de Ilia Topuria y la consagración de Justin Gaethje.

Hoy 10:30

La UFC tuvo la velada más esperada del 2026 en la Casa Blanca de Washington y el evento no defraudó. Los triunfos de Ciryl Gane sobre Alex Pereira y la brutal paliza de Justin Gaethje ante Ilia Topuria hicieron delirar a Donald Trump y a miles de fanáticos. Fue en el marco del UFC Freedom 250, que conmemora los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.

Justin Gaethje logró la mejor victoria de su vida y es el nuevo campeón unificado del peso ligero de la compañía. La pelea fue brutal: en le primer asalto el retador salió decidido a mantener a distancia a Topuria. Aunque lo logró la mayor cantidad del asalto, sobre el final el Matador presionó.

En el segundo asalto el campeón impuso condiciones. Pudo entrar en la corta distancia y castigó muy fuerte al cuerpo de Gaethje. Llegó a derribarlo pero no pudo concretar la finalización. Parecía que el Matador había encontrado la distancia definitiva y el ritmo de la pelea.

En el tercero se produce el quiebre. Un bombazo de Gaethje da de lleno en el rostro del campeón, lo derriba e intenta someterlo. El daño en los ojos del español ya era evidente y su visión dificultaba mucho su desempeño. Cuando van a las esquinas los médicos no quieren dejar que salga, pero logró convencerlos y hubo un cuarto round.

Topuria sufrió un castigo bestial, con los ojos prácticamente cerrados. Pero el campeón no dejó de ir para adelante en ningún momento. Terminó la vuelta recibiendo un brutal rodillazo en las costillas. Desde el rincón anunciaron que ya no saldría al quinto round. Gaethje ganó por decisión de las esquina del, ahora, ex campeón.