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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 11º
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Locales

Las postales del feriado en Santiago del Estero: frío, llovizna y calles vacías

El centro santiagueño se mostró con comercios cerrados y poca circulación, en una jornada marcada por el frío y la llovizna.

Hoy 11:38
Feriado Centro Santiago

El feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó este lunes 15 de junio una imagen distinta en el centro de la Madre de Ciudades.

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A diferencia de una jornada habitual, las principales calles se mostraron con escaso movimiento, locales comerciales cerrados y muy poca circulación de personas.

Las imágenes reflejan un centro con persianas bajas, veredas casi vacías y un ritmo mucho más pausado que el de cualquier día hábil. La actividad comercial fue prácticamente nula.

A este panorama se sumaron las condiciones climáticas, con frío, llovizna, cielo gris y una temperatura de apenas 9 grados. Quienes circularon lo hicieron bien abrigados

Así, entre el feriado, el frío y la llovizna, Santiago del Estero mostró una postal poco habitual en su centro: comercios cerrados, escaso movimiento y una ciudad que comenzó la semana con otro ritmo.

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