En vivo: España arranca el Mundial 2026 ante Cabo Verde

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La Roja inicia su camino en la Copa del Mundo este lunes en el Atlanta Stadium. El conjunto europeo llega como uno de los máximos favoritos al título, mientras que los africanos afrontan su primera experiencia con la ilusión de dar el golpe.
España y Cabo Verde se enfrentarán este domingo desde las 13 en el Atlanta Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un rival que buscará sorprender en su histórico estreno en una Copa del Mundo.
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