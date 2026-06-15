Chilavert explotó tras la goleada de Paraguay y apuntó contra Alfaro

El histórico arquero lanzó durísimas críticas contra la Selección de Paraguay y responsabilizó directamente al DT por la caída 4-1 frente a Estados Unidos en el debut del Mundial 2026. Además, cuestionó la actitud de los jugadores tras el partido.

Hoy 13:25

La contundente derrota de la Selección de Paraguay frente a Estados Unidos por 4 a 1 en la primera fecha del Mundial 2026 dejó secuelas inmediatas en el ambiente futbolístico guaraní. Uno de los primeros en alzar la voz fue José Luis Chilavert, quien no tuvo contemplaciones a la hora de analizar el rendimiento del equipo y cargó con dureza contra el entrenador Gustavo Alfaro.

El histórico arquero, referente de la Albirroja en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, manifestó su malestar no solo por el resultado, sino también por algunas actitudes observadas después del encuentro. Según expresó, le sorprendió ver a varios futbolistas compartiendo momentos con sus familiares y tomándose fotografías pocas horas después de una derrota tan contundente.

Para Chilavert, la reacción del plantel no estuvo a la altura de la situación. El exguardameta aseguró que, en una circunstancia similar, él habría preferido permanecer aislado y reflexionando sobre la derrota antes que mostrarse relajado o disfrutando de actividades extrafutbolísticas.

Sin embargo, los cuestionamientos más fuertes estuvieron dirigidos hacia Gustavo Alfaro, a quien consideró el principal responsable del duro tropiezo. El exarquero afirmó que el entrenador argentino falló en la lectura táctica del encuentro y sostuvo que existe una gran diferencia entre competir en las Eliminatorias Sudamericanas y enfrentar a selecciones de alto nivel en una Copa del Mundo.

Durante una entrevista concedida a Radio Ñandutí, Chilavert fue especialmente crítico al señalar que el técnico habla muy bien en las conferencias de prensa, pero que en el Mundial la realidad fue completamente diferente. También sostuvo que el equipo no estuvo preparado para afrontar un desafío de semejante exigencia y utilizó una comparación contundente para reflejar la diferencia de jerarquía que observó en el campo de juego.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto en Paraguay, especialmente porque no es la primera vez que el exarquero cuestiona públicamente a Alfaro. En otras oportunidades ya había ironizado sobre el estilo discursivo del entrenador, pese a reconocer que durante un tiempo contó con una gran aceptación entre los aficionados paraguayos.

Mientras tanto, la Selección de Paraguay deberá dar vuelta la página rápidamente. La goleada sufrida en el estreno la dejó obligada a sumar en la próxima fecha para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, en un grupo que comenzó de la peor manera para el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.