El riesgo país perforó los 425 puntos y los bonos suben tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El indicador de JP Morgan se ubicó en su nivel más bajo en ocho años, impulsado por la suba de los bonos soberanos y el optimismo global tras el entendimiento entre Washington y Teherán.

Hoy 13:19

El riesgo país argentino volvió a caer este lunes y se ubicó en torno a los 425 puntos básicos, en medio de una jornada marcada por el optimismo de los mercados internacionales tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió impulsado por una nueva suba de los bonos soberanos en dólares, que mantienen una tendencia positiva luego de la mejora en la calificación crediticia que recibió la Argentina la semana pasada.

La baja del riesgo país se da en un contexto de mayor apetito por los activos argentinos. Los bonos soberanos registraban avances cercanos al 1%, consolidando una racha alcista que reavivó las expectativas sobre una eventual vuelta del país al mercado voluntario de crédito internacional.

En paralelo, los mercados globales reaccionaron con fuertes subas tras conocerse el entendimiento entre Washington y Teherán, que podría poner fin a las hostilidades en los próximos días y reducir la tensión geopolítica en Medio Oriente.

El acuerdo también tuvo impacto directo en el precio del petróleo. El Brent cotizaba en torno a los 82,84 dólares, marcando una nueva caída frente al último cierre, en una jornada de alivio para los inversores.

De esta manera, el riesgo país vuelve a niveles mínimos desde 2018 y profundiza la mejora que viene mostrando en las últimas semanas, en un escenario combinado de factores internos favorables y un clima externo más distendido.