Bélgica inicia su camino mundialista ante un Egipto que sueña con dar el golpe

El seleccionado europeo llega con una extensa racha invicta y la ilusión de consolidarse entre los candidatos, mientras que los africanos intentarán sorprender en un grupo exigente. Se juega por la primera fecha del Grupo G.

Hoy 08:23

Bélgica y Egipto se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el Seattle Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido marcará el estreno de ambos seleccionados en la máxima cita del fútbol y puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente instancia.

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El conjunto dirigido por Rudi García llega como cabeza de serie de la zona y con el objetivo de dar un paso adelante en el escenario internacional. Después de varios años siendo señalado como un equipo capaz de sorprender, los europeos buscan consolidarse definitivamente entre los aspirantes al título. Además, atraviesan un gran presente, con una racha de 13 partidos sin derrotas entre compromisos amistosos y oficiales. En su última presentación mostraron toda su contundencia al golear por 5-0 a Túnez.

Por su parte, Egipto arriba al debut con expectativas renovadas luego de ofrecer buenas actuaciones en los amistosos previos frente a España y Brasil. El equipo conducido por Hossam Hassan sabe que el estreno será el compromiso más complicado del grupo, aunque confía en competir de igual a igual para alimentar su sueño de avanzar a la fase eliminatoria. Los africanos también deberán medirse con Nueva Zelanda e Irán en una zona que promete ser muy pareja.

En cuanto a las alineaciones probables, Bélgica formaría con Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele y Thomas Meunier; Amadou Onana, Nicolas Raskin y Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku y Dodi Lukebakio. En tanto, Egipto saldría al campo con Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy y Fatouh; Ashour y Attia; Issa, Zizo, Trezeguet y Omar Marmoush.

El encuentro será arbitrado por el brasileño Ramón Abatti, mientras que su compatriota Rodolpho Toski Marques estará a cargo del VAR. Los aficionados podrán seguir todas las alternativas del partido a través de TyC Sports.