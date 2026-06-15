Trágico accidente en San Salvador de Jujuy cobra la vida de un joven

Lucas Ramírez, un joven de 16 años, falleció instantáneamente tras un accidente en moto en la avenida Italia de San Salvador de Jujuy, mientras su acompañante fue trasladado en estado grave al hospital 'Pablo Soria'.

Hoy 14:41

Un accidente trágico ocurrido en la noche del lunes ha dejado un saldo fatal en San Salvador de Jujuy, donde un joven de 16 años, identificado como Lucas Ramírez, perdió la vida de manera instantánea tras derrapar con su moto en la avenida Italia.

El incidente se registró alrededor de las 23:30 horas, cuando el Sistema 911 recibió un aviso sobre un siniestro vial en la mencionada avenida, cerca de la intersección con la calle San Martín. Personal médico del Same llegó de inmediato al lugar para atender a los involucrados.

Los profesionales de la salud encontraron a dos jóvenes tendidos en la cinta asfáltica con graves heridas. Al evaluar su estado, se constató que uno de ellos no tenía signos vitales, mientras que el acompañante fue rápidamente trasladado al hospital 'Pablo Soria', donde se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva.

Horas después, las autoridades pudieron establecer la identidad de la víctima fatal y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial en el barrio Alto Comedero, donde se le realizará el examen cadavérico pertinente para la entrega a sus familiares.

En relación a la mecánica del accidente, se informó que ambos motociclistas circulaban en un rodado de baja cilindrada. Aún se investigan las causas que llevaron al conductor a perder el control y derrapar en una curva.

El impacto del accidente fue tan violento que provocó la muerte instantánea del joven Ramírez. Personal de la Seccional 1° y de Criminalística se presentaron en el lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar las circunstancias del siniestro.

Hasta el momento, no se ha descartado la posible participación de otro vehículo, lo cual será esclarecido mediante las entrevistas a testigos y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.