España empató con Cabo Verde y las redes estallaron con memes por el batacazo mundialista

El inesperado empate 0 a 0 entre los europeos y africanos en el debut del Mundial 2026 generó una verdadera revolución en las redes sociales. Mientras la sorpresa crecía en el campo de juego, los usuarios aprovecharon cada minuto para inundar internet con memes.

Hoy 15:43

La igualdad sin goles entre España y Cabo Verde se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados del Mundial 2026. Lo que en la previa parecía un trámite para uno de los máximos candidatos al título terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del arranque del torneo y, como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato.

Desde el comienzo del encuentro, el desarrollo llamó la atención de los aficionados. La selección dirigida por Luis de la Fuente monopolizó la posesión de la pelota y asumió el protagonismo, pero nunca logró encontrar la claridad necesaria para vulnerar el ordenado planteo defensivo de Cabo Verde, que disputó uno de los partidos más importantes de su historia.

La resistencia del conjunto africano fue tan sólida como inesperada. Lejos de limitarse a despejar balones, mostró personalidad para intentar salir jugando desde el fondo, mantuvo una notable disciplina táctica y complicó constantemente a una España que acumulaba pases, pero generaba pocas situaciones realmente peligrosas.

Otro aspecto que sorprendió durante el partido fue la limpieza con la que jugó Cabo Verde. A medida que avanzaban los minutos, las estadísticas reflejaban una cantidad mínima de infracciones para un equipo que pasaba largos tramos defendiendo cerca de su área frente a una de las potencias del fútbol mundial.

Mientras tanto, en las redes sociales el fenómeno crecía a la misma velocidad que la frustración española. Cada ocasión desperdiciada por La Roja generaba nuevas publicaciones, bromas y comparaciones. Los usuarios apuntaron especialmente a la falta de contundencia de los europeos y destacaron el enorme esfuerzo realizado por el conjunto africano.

Con el paso de los minutos, los memes se multiplicaron en plataformas como X, Instagram y Facebook. Muchos ironizaron sobre las dificultades de España para marcar diferencias frente a un rival que llegaba como uno de los seleccionados más modestos del certamen, mientras que otros celebraron la histórica actuación de Cabo Verde como si se tratara de una victoria.

Cuando el árbitro marcó el final y el 0 a 0 quedó sellado, las redes explotaron definitivamente. El resultado pasó a formar parte de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo y convirtió a Cabo Verde en una de las historias más resonantes de la primera fecha. Mientras España se fue con más dudas que certezas, los africanos se llevaron un punto histórico y el reconocimiento de millones de aficionados alrededor del mundo.