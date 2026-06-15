Muere el youtuber Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

El trágico accidente aéreo que cobró la vida del youtuber Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz en Río de Janeiro revela que la aeronave tenía antecedentes de sanciones por parte de la ANAC brasileña.

Hoy 15:49

El fatídico accidente aéreo que resultó en la muerte del destacado youtuber argentino Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y el famoso cantante estadounidense Oliver Tree ha impactado profundamente a la comunidad de redes sociales. Este siniestro ocurrió en Río de Janeiro mientras ambos se encontraban allí para filmar contenido nuevo.

Según informes del portal brasileño G1, el propietario del helicóptero matrícula PP-MAC, identificado como Oswaldo de Luca Filho, tenía un historial de sanciones previas ante la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil.

En julio de 2025, el dueño de la aeronave fue multado por la ANAC tras negarse a presentar la documentación requerida, lo que resulta preocupante en el contexto de este trágico incidente. Durante esa ocasión, se le aplicó una multa mínima de aproximadamente 8.000 reales.

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 9 de la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Dos helicópteros colisionaron en el aire, cayendo directamente sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, causando devastación.

El teniente coronel de bomberos Fábio Contreiras informó que una de las aeronaves se incendió al estrellarse, afectando a unos 20 vehículos eléctricos. A pesar de los esfuerzos para controlar el fuego, no hubo sobrevivientes de la tragedia.

Las llamas, alimentadas por las baterías de litio de los vehículos, provocaron explosiones adicionales y una columna de humo visible desde largas distancias, aumentando el horror del incidente.

Gaspi, conocido por su estilo único y humor irreverente, había estado en Brasil para grabar material con Oliver Tree. La última imagen de él fue compartida en Instagram por el productor Lucas Vignale, mostrando al youtuber en su característico atuendo de traje, lo que resalta su personalidad.

En el trágico suceso, seis personas perdieron la vida, incluyendo a Gaspi, Oliver Tree, Lucas Vignale, y dos pilotos, Alexandre Souza y Charles Marsillac.