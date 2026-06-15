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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 17º
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Mundo

Trump confirmó que el acuerdo con Irán ya está firmado y será presentado en los próximos días

El presidente de Estados Unidos aseguró que el entendimiento con Irán ya fue firmado y adelantó que el contenido del acuerdo será difundido en los próximos días. La ceremonia oficial se realizaría este viernes en Ginebra.

Hoy 16:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que Washington y Teherán ya firmaron un memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto en el Golfo Pérsico y avanzar en la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, afectado por meses de tensiones y enfrentamientos en la región.

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El anuncio fue realizado durante su llegada a Évian, en Francia, donde participa de la cumbre del G7. Allí, el mandatario adelantó que una ceremonia oficial para formalizar el acuerdo se llevará a cabo este viernes en Ginebra, aunque aclaró que aún resta definir algunos detalles del cronograma.

El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto”, afirmó Trump, quien además sostuvo que el texto completo del entendimiento será dado a conocer próximamente. “Probablemente bastante pronto. Diría que después del viernes”, agregó.

Aunque el documento todavía no fue publicado, trascendió que uno de sus principales puntos contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. También incluiría una extensión del cese del fuego por 60 días mientras continúan las negociaciones sobre otros temas sensibles.

Entre esos asuntos figura el futuro del programa nuclear iraní. Según fuentes estadounidenses, los beneficios económicos previstos para Irán estarán condicionados a que el país garantice que no desarrollará armamento nuclear, una exigencia que Washington considera fundamental para sostener el acuerdo.

El anuncio generó repercusiones inmediatas tanto en el plano político como económico. Desde la oposición demócrata, el senador Chuck Schumer reclamó que el contenido del memorando sea publicado de manera íntegra y presentado ante el Congreso para su evaluación.

Mientras tanto, los mercados reaccionaron positivamente ante la posibilidad de una normalización del suministro energético desde el Golfo Pérsico. El precio internacional del petróleo registró una baja y las principales bolsas mostraron subas impulsadas por las expectativas generadas por el acuerdo.

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