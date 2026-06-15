Investigación en Salta tras el hallazgo de un hombre sin vida

Las autoridades de Salta investigan el hallazgo de un hombre sin vida en la zona de las 62 Hectáreas, tras un aviso de los vecinos sobre su presencia en la vía pública.

Hoy 17:14

Un hallazgo alarmante tuvo lugar en las últimas horas en la zona de las 62 Hectáreas, donde un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en la vía pública. Este incidente ha llevado a las autoridades locales a iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo a la información proporcionada por medios locales y testimonios de ciudadanos, el suceso fue advertido en un pasaje de calle Arenales, cercano a la avenida Ancha 1° de Mayo. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar la presencia de una persona tendida en el suelo.

La respuesta policial fue inmediata; efectivos de seguridad acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras actuaciones necesarias, asegurando la escena del crimen mientras se llevaban a cabo las tareas de investigación pertinentes.

Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las posibles causas de su muerte. Las circunstancias del acontecimiento siguen bajo investigación, lo que ha suscitado un interés considerable en la comunidad.

La presencia de personal policial en la zona ha generado inquietud entre los vecinos, quienes observan de cerca el desarrollo de la situación. Muchos de ellos han expresado su preocupación por la seguridad en el área, a la espera de información adicional por parte de las autoridades competentes.

Las investigaciones continuarán para determinar si se trata de un caso de homicidio o si las causas del fallecimiento están relacionadas con otras circunstancias. La comunidad se mantiene atenta a cualquier noticia oficial que pueda surgir en las próximas horas.