Añatuya: la Policía recuperó una moto robada tras recibir un aviso anónimo

El rodado había sido sustraído durante la tarde del domingo en el barrio Rosso. Fue hallado abandonado entre la vegetación de un sector del barrio San Jorge y quedó secuestrado por disposición de la Fiscalía.

Hoy 19:00

Una motocicleta de 110 c.c. que había sido robada durante la tarde del domingo en la ciudad de Añatuya fue recuperada en las últimas horas gracias a un aviso anónimo que permitió a la Policía localizar el rodado abandonado en una zona montuosa.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho había sido denunciado luego de que desconocidos sustrajeran el motovehículo, que se encontraba estacionado frente al Hogar Santa Rosa, en el barrio Rosso. El robo se habría producido en el lapso de una hora, entre las 16 y las 17 del domingo.

La novedad surgió durante la mañana de este lunes, cuando una persona se comunicó con la Sala de Monitoreo para informar sobre la presencia de una motocicleta abandonada entre la vegetación en un sector del barrio San Jorge.

Ante esta situación, efectivos policiales se trasladaron al lugar y realizaron las verificaciones correspondientes. Tras constatar el número de chasis y otras características particulares del rodado, determinaron que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída el día anterior.

Una vez identificado el vehículo, los uniformados procedieron a su secuestro preventivo para avanzar con las pericias y los trámites judiciales correspondientes, mientras continúan las tareas investigativas para establecer quiénes fueron los autores del hecho.

En la causa tomó intervención la fiscal de turno, Alejandra Sobrero, quien dispuso las medidas de rigor. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 41 y la Brigada de Investigaciones de Añatuya.