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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 14º
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Anya Taylor-Joy se une a ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’ como un misterioso personaje

La actriz fue confirmada como una de las incorporaciones más importantes del esperado regreso de la saga a la pantalla grande. La cinta llegará a los cines el 17 de diciembre y estará dirigida por Andy Serkis.

Hoy 19:11

El próximo 17 de diciembre regresa 'El señor de los anillos' a la gran pantalla con el estreno de 'La caza de Gollum‘. La película dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens poco a poco va mostrando más sobre lo que nos espera, y ahora ha confirmado la llegada al reparto de Anya Taylor-Joy, una de las artistas más importantes de Hollywood.

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Un papel de ensueño de una actriz que no deja de destacar en todo tipo de producciones. Un pequeño teaser nos muestra a Anya Taylor-Joy como Seren, un nuevo personaje que apunta a ser una elfa sindar. El esperado regreso a la gran pantalla en acción real del universo creado por J.R.R. Tolkien lo hará acompañado de grandes estrellas.

‘La caza de Gollum’ marcará el regreso de ‘El señor de los anillos’ en acción real a la gran pantalla

El argumento que toma como base la nueva película de ‘El señor de los anillos’ proviene de los Apéndices de la obra de J.R.R. Tolkien publicados al final del volumen de ‘El retorno del rey’. Una historia que aumentará de forma considerable en la gran pantalla y que es una apuesta destacada por parte de Andy Serkis y Peter Jackson.

‘La caza de Gollum’ incluye en su reparto a artistas como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo, Lee Pace como Thranduil, Jamie Dornan interpretando a Aragorn, Leo Woodall como Halvard y Kate Winslet como Marigol. Artistas destacados a los que ahora se une Anya Taylor-Joy.

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