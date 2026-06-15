La pregunta de Martín Palermo que emocionó a Scaloni antes del debut mundialista

El exdelantero de Boca participó de la conferencia de prensa antes del debut de la Selección y sorprendió al técnico, con el que compartió cancha en Estudiantes de La Plata.

Hoy 17:52

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni vivió un momento cargado de emoción durante la conferencia de prensa previa al partido ante Argelia. El entrenador fue sorprendido por una pregunta de Martín Palermo, quien estuvo presente como acreditado y apeló a un recuerdo compartido de sus tiempos como futbolistas.

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“Hola Lio, Martín Palermo de DSports”, comenzó el exdelantero de Boca, lo que generó la inmediata sorpresa del DT argentino.

“¿Estabas desde el comienzo? No te había visto”, respondió Scaloni, visiblemente sorprendido por la presencia de su excompañero.

El momento tomó un tono más emotivo cuando Palermo aclaró que no le hablaba solo desde su rol periodístico, sino también desde el vínculo que construyeron en el fútbol.

“No te hablo como periodista, sino como compañero que fuimos. Mi pregunta es de esa época, que compartimos lindos momentos en Estudiantes. ¿Te imaginabas esto?”, le preguntó el exgoleador.

La reacción de Scaloni: emoción y recuerdo

La pregunta tocó una fibra íntima en Scaloni, quien no ocultó la emoción al recordar aquella etapa junto a Palermo en Estudiantes de La Plata.

“¿Qué me hubiera imaginado, Martín? Me extraña... Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Viste, vos también te emocionás”, expresó el entrenador de la Selección argentina, mientras la sala respondía con aplausos.

Scaloni también destacó el rol que Palermo tuvo en un momento importante de su carrera como futbolista y recordó el gesto que el exdelantero tuvo con él durante su paso por el club platense.

“Él se comportó muy bien conmigo. Viví una época muy bonita, pero antes estuve tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas”, sostuvo.

Luego, el DT profundizó en el vínculo personal que los une desde aquellos años.

“Con su alegría... Es un amigo del fútbol. Te aprecio un montón. Gracias por estar y sabés lo lindo y duro que es estar acá”, agregó.

“Con mucho respeto y mucha ilusión”

Tras el emotivo intercambio, Scaloni volvió a poner el foco en el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo. El equipo nacional iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022, con el objetivo de comenzar de la mejor manera una nueva ilusión mundialista.

“Con mucho respeto y mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos el máximo”, cerró el entrenador.

Scaloni llevó tranquilidad antes del debut

Durante la conferencia, el DT también habló sobre el estado del plantel y confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi estarán disponibles para el estreno ante Argelia, aunque evitó confirmar el once titular.

“Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, remarcó Scaloni.

En la misma línea, buscó bajar la ansiedad y recordó el aprendizaje que dejó el debut con derrota en Qatar 2022, antes de una campaña que terminó con la consagración argentina.

“No somos más que nadie ni menos que nadie y mantenemos un equilibrio”, sostuvo el entrenador, fiel a su estilo prudente.

El equipo, todavía bajo misterio

Scaloni evitó revelar la formación que saldrá a la cancha y aseguró que primero se la comunicará al plantel.

“Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, indicó.

Respecto al estado físico de algunos futbolistas, el DT llevó tranquilidad. “Emiliano está bien y creo que va a jugar”, dijo sobre el Dibu Martínez. Además, aclaró que “Julián está bien y está disponible, es una opción más” y fue tajante sobre la situación del plantel: “Los lesionados ya no están”.

Con emoción, prudencia y la ilusión intacta, Scaloni ultima detalles para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, en el inicio de la defensa del título más esperado por los hinchas.