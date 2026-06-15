Estudiantes festejó ante Güemes y quedó como único puntero en la Zona Capital

La Casaca Patria se impuso por 3-1 como local y volvió a la cima en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 18:51

Estudiantes consiguió una victoria clave en condición de local y derrotó por 3-1 a Güemes, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El encuentro se disputó en el estadio Andrés Vergottini, donde la Casaca Patria fue efectiva en el primer tiempo y logró encaminar un triunfo que le permitió quedar como único líder de su zona.

El equipo local abrió el marcador a los 12 minutos de la primera etapa, cuando Daiby Lastra apareció de cabeza para poner el 1-0 ante el Gaucho.

Poco después, a los 20 minutos, Mariano Torres estiró la ventaja para Estudiantes y marcó el 2-0, consolidando el buen arranque del dueño de casa.

Güemes logró descontar a los 30 minutos por intermedio de Rodrigo Banegas, pero antes del cierre del primer tiempo Estudiantes volvió a golpear. A los 44 minutos, Matías Luna convirtió el tercero para dejar el partido 3-1.

Con la victoria, Estudiantes quedó como único puntero de la Zona Capital con 17 puntos, mientras que Güemes sigue en el último lugar con 4 unidades y aún no pudo ganar en el certamen.

En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Yanda, mientras que Güemes será local ante Unión Santiago.