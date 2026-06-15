En vivo: la Uruguay de Marcelo Bielsa debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo

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Los sudamericanos llegan con algunas incógnitas tras los amistosos previos, mientras que los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el estreno. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.
Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán este domingo desde las 19.00 en el Miami Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido aparece como una gran oportunidad para ambos seleccionados de comenzar con una victoria en una zona que también integran España y Cabo Verde. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán este domingo desde las 19.00 en el Miami Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido aparece como una gran oportunidad para ambos seleccionados de comenzar con una victoria en una zona que también integran España y Cabo Verde. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO