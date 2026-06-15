Según el FMI, Argentina fue una de las pocas economías que logró bajar la inflación

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó al país entre las pocas economías que lograron desacelerar la inflación desde febrero de 2026, mientras gran parte del mundo registró aumentos de precios impulsados por la crisis energética.

Hoy 19:58

La Argentina fue una de las pocas economías que logró reducir la inflación en los últimos meses, según un informe difundido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dato surge de un análisis incluido en un artículo de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sobre las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente y el impacto de la crisis energética global.

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De acuerdo con los datos presentados por el organismo, la inflación anual argentina registró una baja cercana a 0,7 puntos porcentuales desde febrero de 2026. Dentro de la muestra analizada por el FMI, solamente Indonesia mostró una reducción más pronunciada.

El desempeño local contrastó con lo ocurrido en gran parte de las economías relevadas. Países como Francia, Italia y Estados Unidos registraron aumentos en sus niveles de inflación, impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía y las consecuencias derivadas del conflicto internacional.

El informe señala que la desaceleración de los precios en Argentina coincidió con el dato de inflación de mayo, que se ubicó en 2,1%, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y el incremento del precio internacional del petróleo.

En ese escenario, las petroleras que operan en el país, encabezadas por YPF, implementaron mecanismos para evitar que la suba internacional del crudo se trasladara de manera inmediata a los precios de los combustibles. La estrategia permitió amortiguar parte del impacto generado por el conflicto en Medio Oriente.

Según explicó Georgieva, el petróleo llegó a mantenerse alrededor de un 30% por encima de los niveles previos al inicio de la guerra. Sin embargo, el organismo destacó que el efecto sobre la economía mundial fue menor al esperado debido a la capacidad de adaptación mostrada por distintos mercados y a medidas adoptadas para sostener el suministro energético.

El FMI también resaltó que varias economías dependientes de las importaciones de energía enfrentaron mayores dificultades para absorber el shock de precios, mientras que otras lograron reducir parte de su impacto mediante distintas herramientas de política económica y el uso de reservas estratégicas.

De cara a los próximos meses, el organismo advirtió que la evolución de la inflación global continuará condicionada por la situación energética internacional y por la velocidad con la que se normalicen las condiciones de abastecimiento tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.