Sarmiento fue contundente y goleó a Villa Unión en La Curva

El Profe se impuso por un categórico 5-1 en la continuidad de la novena fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:12

Sarmiento tuvo una tarde contundente y goleó por 5-1 a Villa Unión en La Curva, en uno de los encuentros correspondientes a la novena fecha de la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

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El equipo bandeño golpeó rápido en el arranque del partido y encaminó el triunfo desde los primeros minutos. A los 5 minutos, Carlos Torres abrió el marcador para el Profe, mientras que a los 10, Mario Valdez amplió la diferencia con un golazo de tiro libre.

Villa Unión logró descontar a los 34 minutos por intermedio de Cristian Argañaraz, lo que le dio algo de suspenso al cierre de la primera etapa. Sin embargo, el panorama se complicó para el local tras la expulsión de Joaquín Suárez.

En el complemento, Sarmiento volvió a mostrar contundencia y terminó de liquidar la historia. A los 7 minutos, nuevamente Carlos Torres convirtió para estirar la ventaja, mientras que Diego Álvarez marcó el cuarto a los 14.

Ya sobre el final, a los 44 minutos, Luis Sánchez selló el 5-1 definitivo para una victoria clave del Profe, que volvió a sumar en la Zona Banda.

Con este resultado, Sarmiento se ubica en el cuarto lugar con 12 puntos, mientras que Villa Unión queda quinto con 5 unidades.

En la próxima fecha, el Verde afrontará el clásico ante Agua y Energía como local, mientras que el Profe visitará a Banfield.

Fotos: Prensa Club Atlético Sarmiento