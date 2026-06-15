Prisión preventiva para el acusado de homicidio en San Miguel de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal ha solicitado la prisión preventiva de Roberto José Fuentes mientras se investiga el homicidio agravado por violencia de género ocurrido en San Miguel de Tucumán.

Hoy 17:25

El caso relacionado con el homicidio de Cynthia Lazarte es objeto de investigación por parte de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio presentó la solicitud de prisión preventiva para el imputado Roberto José Fuentes.

Durante la audiencia, la UFI formalizó la acusación contra Fuentes, quien está imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. Se solicitó una prisión preventiva de seis meses debido a los riesgos procesales que incluyen peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Maggio destacó la gravedad del caso, señalando: “Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida, intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma”.

La jueza a cargo del caso aceptó los argumentos presentados por la acusación pública en la audiencia multipropósito, ordenando la prisión preventiva de Fuentes.

Según la acusación, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 13 de junio, alrededor de la 01:00. Fuentes se encontraba junto a Lazarte en el asiento trasero de un automóvil Fiat Palio bordó, estacionado en calle Francia al 1.160 de San Miguel de Tucumán.

En ese momento, Fuentes, abusando de una relación asimétrica de poder, atacó a Lazarte, golpeándola repetidamente en la cabeza y el rostro con un objeto, causando lesiones visibles.

Posteriormente, con la intención de causar la muerte de Lazarte, utilizó un lazo para estrangularla, resultando en su fallecimiento por asfixia mecánica.

Después del ataque, Fuentes intentó incendiar el automóvil en un intento de destruir pruebas, pero su intento fue frustrado por la rápida intervención de los vecinos que alertaron al Sistema 911, permitiendo que la policía controlara el fuego antes de que se extendiera.