La Uruguay de Marcelo Bielsa debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán este domingo desde las 19.00 en el Miami Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido aparece como una gran oportunidad para ambos seleccionados de comenzar con una victoria en una zona que también integran España y Cabo Verde. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.

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Los Halcones Verdes afrontan el debut con expectativas renovadas desde la llegada de Georgios Donis a la conducción técnica. El seleccionado asiático mostró señales positivas en los amistosos preparatorios, con una contundente victoria por 3-0 frente a Puerto Rico y posteriormente un empate sin goles ante Senegal. Con esos antecedentes, buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Por el lado de Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa llega con la necesidad de mejorar la imagen mostrada en los encuentros previos al Mundial. La Celeste empató 1-1 frente a Inglaterra, uno de los candidatos al título, y luego igualó 0-0 ante Argelia. Si bien los resultados no fueron negativos, el conjunto sudamericano intentará exhibir una versión más convincente para confirmar su favoritismo dentro del grupo.

En cuanto a las formaciones probables, Arabia Saudita alistaría a Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti y Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat y Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr y Firas Al-Buraikan. Por su parte, Uruguay formaría con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.