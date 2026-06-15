La Uruguay de Marcelo Bielsa debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 9º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Costa de Marfil 1
Ecuador 0
FINALIZADO
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Egipto -
15 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La Uruguay de Marcelo Bielsa debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo

Los sudamericanos llegan con algunas incógnitas tras los amistosos previos, mientras que los asiáticos intentarán dar la sorpresa en el estreno. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.

Hoy 08:30

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán este domingo desde las 19.00 en el Miami Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido aparece como una gran oportunidad para ambos seleccionados de comenzar con una victoria en una zona que también integran España y Cabo Verde. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero y viví el minuto a minuto por Diario Panorama y Somos Deporte.

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Los Halcones Verdes afrontan el debut con expectativas renovadas desde la llegada de Georgios Donis a la conducción técnica. El seleccionado asiático mostró señales positivas en los amistosos preparatorios, con una contundente victoria por 3-0 frente a Puerto Rico y posteriormente un empate sin goles ante Senegal. Con esos antecedentes, buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Por el lado de Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa llega con la necesidad de mejorar la imagen mostrada en los encuentros previos al Mundial. La Celeste empató 1-1 frente a Inglaterra, uno de los candidatos al título, y luego igualó 0-0 ante Argelia. Si bien los resultados no fueron negativos, el conjunto sudamericano intentará exhibir una versión más convincente para confirmar su favoritismo dentro del grupo.

En cuanto a las formaciones probables, Arabia Saudita alistaría a Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti y Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat y Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr y Firas Al-Buraikan. Por su parte, Uruguay formaría con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

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