En vivo: Bélgica inicia su camino mundialista ante un Egipto que sueña con dar el golpe

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El seleccionado europeo llega con una extensa racha invicta y la ilusión de consolidarse entre los candidatos, mientras que los africanos intentarán sorprender en un grupo exigente. Se juega por la primera fecha del Grupo G.
Bélgica y Egipto se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el Seattle Stadium, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido marcará el estreno de ambos seleccionados en la máxima cita del fútbol y puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente instancia.
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