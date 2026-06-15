Scaloni no dio el equipo, pero confirmó que Dibu Martínez estará disponible contra Argelia

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Bélgica 1
Egipto 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
España 0
Cabo Verde 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
2 España 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Scaloni no dio el equipo, pero confirmó que Dibu Martínez estará disponible contra Argelia

El entrenador de la Selección Argentina rompió el silencio antes del duelo de este martes, que marcará el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Hoy 17:20
Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección argentina habló en la previa del estreno ante Argelia por el Mundial 2026. Confirmó que Dibu Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi están disponibles, aunque no reveló el equipo titular.

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A pocas horas del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y llevó tranquilidad sobre el estado físico del plantel. El entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Lionel Messi estarán disponibles para el debut ante Argelia, aunque evitó confirmar el once inicial.

Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, remarcó el DT, en la previa del encuentro por la primera fecha del Grupo J.

Con el recuerdo del tropiezo inicial en Qatar 2022, Scaloni intentó bajar la ansiedad y destacó el aprendizaje que dejó aquella experiencia. La Selección comenzará este martes la defensa del título mundial conseguido hace cuatro años, nuevamente con Messi como capitán y principal referencia.

Scaloni no confirmó el equipo y mantiene el misterio

Fiel a su estilo, el entrenador evitó dar precisiones sobre la formación que saldrá a la cancha ante el combinado africano.

Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, sostuvo Scaloni ante los periodistas.

Ante algunas ausencias de peso, como la de Nicolás Tagliafico, el cuerpo técnico podría evaluar variantes tácticas, incluso la posibilidad de jugar con tres defensores en el fondo. Sin embargo, el DT no dio mayores detalles y aseguró que todo se terminará de definir en el último entrenamiento.

Siempre probamos variantes. No va por el lado de si nos faltan jugadores, sino por las situaciones de partido. La esencia del equipo será la misma”, explicó.

Alivio por Dibu, Julián y Messi

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el estado físico de algunos nombres importantes del plantel. Scaloni fue claro al hablar de Dibu Martínez, quien llegaba con algunas dudas en la previa.

Emiliano está bien y creo que va a jugar”, adelantó el entrenador.

También se refirió a Julián Álvarez, otra de las piezas importantes en el ataque argentino. “Julián está bien y está disponible. Es una opción más”, expresó.

Además, el técnico cortó de raíz las especulaciones sobre la enfermería del plantel: “Los lesionados ya no están”.

El elogio de Scaloni a Messi

Scaloni también se tomó un momento para hablar de Lionel Messi, quien volverá a liderar a la Selección en una Copa del Mundo. El entrenador destacó su vigencia y el impacto que sigue teniendo dentro del equipo.

Todos queremos ver a Messi jugar. No veo nada negativo que él esté dentro de la cancha. Siempre fue fundamental y ahora lo será aún más. Se lo ve muy bien”, aseguró.

La presencia del capitán argentino vuelve a ser uno de los grandes atractivos del debut mundialista, en un torneo que encuentra a la Albiceleste como defensora del título.

“No somos más que nadie ni menos que nadie”

Más allá de la expectativa que genera la Selección, Scaloni volvió a marcar el tono de equilibrio que caracteriza a su ciclo. El DT evitó colocar a Argentina como candidata excluyente y pidió mantener la calma.

No somos más que nadie ni menos que nadie y mantenemos un equilibrio”, afirmó.

En la misma línea, remarcó que el grupo deberá sostener la competitividad que lo llevó a conquistar grandes objetivos en los últimos años.

Hay que seguir compitiendo. Es lo mejor que hizo siempre este grupo y eso no va a cambiar”, agregó.

La advertencia sobre Argelia

De cara al debut, Scaloni también analizó a Argelia y advirtió que la Selección no deberá confiarse. El combinado africano llega con jugadores de jerarquía y con una propuesta que puede incomodar a la Argentina.

Argelia tiene grandes jugadores y es muy similar a Marruecos. Viendo el partido con Brasil te das cuenta que no hay que confiarse. Han hecho méritos para estar en el Mundial y nos preocupa”, señaló.

Para el entrenador, la clave no pasará solo por la actitud, sino también por el funcionamiento futbolístico del equipo.

Este es un equipo aguerrido, pero con eso solo no basta. Tenemos que jugar bien para no sufrir. La garra te ayuda a encontrar soluciones, pero jugar bien es lo que importa”, cerró Scaloni.

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