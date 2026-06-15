"Vamos a llenar las urnas de esperanza": Álvaro Blanco en la presentación de la fórmula del Frente Cívico en La Banda

El candidato a viceintendente acompañó a Llamil Abdala en el acto de lanzamiento y llamó a la militancia a trabajar por el triunfo electoral.

Hoy 18:09

En el marco de la presentación oficial de la fórmula del Frente Cívico para las elecciones municipales de La Banda, el candidato a viceintendente Álvaro "El Chueco" Blanco brindó un encendido discurso ante dirigentes, militantes y simpatizantes, en el que destacó la importancia de la unidad partidaria y convocó a trabajar por una victoria electoral que permita al oficialismo provincial llegar al gobierno bandeño.

"Siempre hablar con el corazón, con la verdad, decirles lo que pienso y lo que quiero", expresó Blanco al iniciar su mensaje, antes de agradecer el acompañamiento de los militantes y de las principales figuras del Frente Cívico presentes en el acto.

Durante su intervención, el dirigente tuvo palabras de reconocimiento para el senador nacional Gerardo Zamora, a quien definió como el constructor de un proyecto político que "le cambió la vida a todos los santiagueños hace más de veinte años".

En ese sentido, sostuvo que el desafío es que ese modelo de gestión llegue también a la ciudad de La Banda. "Quiero que el Frente Cívico, a través de su tren al desarrollo, llegue al andén de la Municipalidad para que podamos gobernar la ciudad de La Banda", afirmó.

Blanco también agradeció el respaldo del presidente del Partido Justicialista y senador nacional José Emilio Neder, de la exgobernadora Claudia de Zamora, del gobernador Elías Suárez y del vicegobernador Carlos Silva Neder, a quienes destacó por su compromiso con la continuidad del proyecto político provincial.

Uno de los pasajes más emotivos del discurso estuvo dirigido a la militancia. El candidato aseguró que el crecimiento del Frente Cívico a lo largo de los años fue posible gracias al trabajo cotidiano de sus dirigentes y simpatizantes.

"Vaya para cada uno de ustedes mi reconocimiento y mi agradecimiento. Porque sin la militancia no podríamos hacer tan grande el Frente Cívico como lo vienen haciendo desde el año 2005", remarcó.

Sobre el tramo final de su mensaje, Blanco se mostró optimista respecto de los comicios municipales y afirmó que el Frente Cívico logrará imponerse en las urnas.

"El Frente Cívico por Santiago va a ganar las elecciones en la ciudad de La Banda", aseguró, al tiempo que convocó a los militantes a redoblar esfuerzos durante la campaña.

Finalmente, cerró con una convocatoria a los vecinos bandeños: "Quiero que este 2 de agosto llenemos las urnas de esperanza para que el Frente Cívico de una vez por todas gobierne nuestra ciudad".