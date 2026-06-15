Un adolescente terminó hospitalizado tras una brutal golpiza a la salida de un baile

El joven sufrió heridas en la cabeza y una lesión en un ojo durante los incidentes registrados en Los Romanos. Tras recibir atención médica, fue derivado a un centro especializado de la Capital.

Hoy 14:19

Un adolescente de 17 años resultó herido y tuvo que ser hospitalizado luego de ser agredido durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada de este lunes, en las inmediaciones del Club Unión y Progreso de la localidad de Los Romanos, departamento Robles.

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Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo alrededor de las 2.05 cuando efectivos que prestaban servicio de seguridad realizaban el despeje del predio tras la finalización de un evento bailable. En ese momento, por causas que son materia de investigación, se originó un enfrentamiento entre varios jóvenes que derivó en una gresca de importantes dimensiones.

En medio de los disturbios, el adolescente, domiciliado en la localidad de La Bajada, sufrió diversas lesiones al recibir golpes y el impacto de un elemento contundente. Los uniformados intervinieron para controlar la situación y evitar que la agresión continuara.

Debido a la gravedad de las heridas y ante la demora de los servicios de emergencia, familiares y allegados decidieron trasladar al joven en un vehículo particular hasta el Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Los profesionales de la salud constataron una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió cinco puntos de sutura, además de una lesión en el ojo derecho. Por este motivo, se dispuso su derivación al Hospital Oftalmológico Demaría de la ciudad Capital para una evaluación especializada.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de turno de la circunscripción Banda y Robles, que ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de la agresión.